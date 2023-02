Paul Papp, primele declaratii dupa ce a semnat cu Petrolul Ploiesti: "M-am sfatuit cu Marian Copilu"

Articol de Eduard Apostol - Publicat joi, 16 februarie 2023, 15:05 / Actualizat joi, 16 februarie 2023 15:05Noul fundas al Petrolului, Paul Papp, sosit de la Craiova, a marturisit ca a fost influentat in alegerea facuta de fostul conducator de la CFR Cluj si CSU Craiova, asteptat si el la Ploiesti.Paul Papp (33 de ani) este ultimul sosit in echipa "lupilor", lasand Bania pentru Ploiesti. Fostul international a recunoscut ca a fost influentat in decizia luata si de Marian Copilu, fost ... citeste toata stirea