Pe 17 decembrie juca in Liga 1, in CSU Craiova - Chindia. De Revelion a fost prezentat in Argentina * Mutare neasteptata

Articol de GSP - Publicat duminica, 01 ianuarie 2023, 19:53 / Actualizat duminica, 01 ianuarie 2023 20:40Juan Pablo Passaglia (33 de ani) a plecat de la Chindia Targoviste si a fost deja prezentat la Argentino Agropecuario, in liga secunda din Argentina.Juan Pablo Passaglia a fost un om important pentru Toni Petrea la Chindia Targoviste. Mijlocasul argentinian, reprofilat in dese randuri si in centrul defensivei, a bifat 16 partide pentru damboviteni, dar a ales sa schimbe campionatul.CFR ... citeste toata stirea