Pe 17 mai va fi lansat filmul despre calificarea Romaniei la EURO 2024 * 5 detalii despre "In inima Nationalei": 22 de interviuri si filmari in 8 tari!

Articol de GSP.RO - Publicat sambata, 30 martie 2024, 15:44 / Actualizat sambata, 30 martie 2024 15:56Incepand cu 17 mai, in cinematografele din Romania va putea fi urmarit filmul "In inima Nationalei - Din vestiar pana in Germania", proiectie care urmareste campania de calificare la Campionatul European din vara.In 2023, echipa nationala de seniori a Romaniei a reusit o performanta deosebita. Sub comanda lui Edward Iordanescu, "tricolorii" au castigat grupa I de calificare, au fost ... citește toată știrea