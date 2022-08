Pe canotori i-a ignorat, dar nu a ratat fotografia cu David Popovici * Ministrul Eduard Novak: "I-am promis lui David ca ma voi ocupa personal de asta"

Articol de GSP - Publicat vineri, 19 august 2022, 12:11 / Actualizat vineri, 19 august 2022 12:57Eduard Novak (46 de ani), ministrul Sportului, l-a intampinat pe David Popovici (17) la revenirea in Romania. Tanarul inotator a castigat doua medalii de aur la Campionatul European de Inot de la Roma, in probele de 100, respectiv 200 de metri liber."A revenit in tara dublul nostru campion european si recordmen mondial, desemnat cel mai bun sportiv in probele masculine in urma evolutiilor de ... citeste toata stirea