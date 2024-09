Pe ce loc se afla Romania in clasamentul mondial dupa ultima actualizare a FIFA

Articol de Alexandru Stanciu - Publicat joi, 19 septembrie 2024, 11:16 / Actualizat joi, 19 septembrie 2024 11:36FIFA a actualizat recent clasamentul mondial al echipelor nationale, iar nationala Romaniei a obtinut 6,7 puncte in plus la coeficient dupa victoriile din Liga Natiunilor, 3-0 cu Kosovo si 3-1 cu Lituania.Dat fiind faptul ca adversarele invinse de selectionata condusa de Mircea Lucescu sunt mult mai slab cotate, victoriile au insemnat un plus foarte mic la coeficient. Insa, o ... citește toată știrea