Articol de Daniel Grigore - Publicat sambata, 08 iulie 2023, 08:57 / Actualizat sambata, 08 iulie 2023 10:07Dani Coman (44 de ani), presedinte la Hermannstadt, in trecut fotbalist la Rapid, spune ca l-ar angaja antrenor in Giulesti pe Marius Sumudica (52). Totusi, mutarea propusa de fostul portar nu se va infaptui. Aflata in cautare de antrenor dupa ce Adrian Mutu a batut palma cu Neftchi Baku, conducerea Rapidului s-a inteles cu italianul Cristiano Bergodi.Ramasa fara "principal" cu o ... citeste toata stirea