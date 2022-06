Pe David Popovici l-ar putea astepta o surpriza la revenirea de la CM de natatie: "Deja am vorbit, vrem sa il aducem in Romania"

Articol de GSP - Publicat joi, 23 iunie 2022, 22:00 / Actualizat joi, 23 iunie 2022 22:00Silviu Anastase, conducatorul delegatiei Romaniei la Campionatul Mondial de natatie, ii pregateste o surpriza dublului campion mondial David Popovici (17 ani).David Popovici a devenit al doilea inotator din istorie care cucereste aurul mondial in probele de 100 si 200 de metri liber, la aceeasi editie. Doar Jim Montgomery (67 de ani in prezent) se mai poate lauda cu aceasta performanta, reusita in 1973, ... citeste toata stirea