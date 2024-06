Pe mainile cui ramane FC Arges, dupa rezultatul de la Primaria Pitesti: diferenta de 9 procente intre principalii candidati

Articol de Remus Dinu - Publicat luni, 10 iunie 2024, 12:50 / Actualizat luni, 10 iunie 2024 12:53Cristian Gentea si-a asigurat cel de-al doilea mandat consecutiv in fruntea Primariei Pitesti. Edilul implicat la FC Arges va continua in functie si in urmatorii patru ani, dupa ce l-a invins la o distanta linistitoare pe contracandidatul Mihai Cotet de la PNL.Mai strans decat o estimau sondajele, dar la o distanta confortabila fata de rivalul de la PNL, Cristian Gentea a obtinut pentru inca ... citește toată știrea