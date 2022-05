Pe modelul Pintilii, Gigi Becali e hotarat sa-i ofere un contract nelimitat unui fotbalist din lot: "E un baiat de exceptie!"

Articol de GSP - Publicat marti, 17 mai 2022, 10:59 / Actualizat marti, 17 mai 2022 13:12Gigi Becali e hotarat sa-l pastreze cat mai mult la FCSB pe goalkeeper-ul Catalin Straton, considerat un jucator cu un rol exponential in vestiar.Dupa modelul lui Mihai Pintilii, care a continuat ca delegat in staff-ul FCSB dupa retragerea din fotbal, acelasi lucru s-ar putea intampla si in cazul lui Catalin Straton. Orange Sport scrie ca patronul ros-albastrilor intentioneaza sa-i ofere un astfel de ... citeste toata stirea