Pe Steliano Filip l-au refuzat, pe Nicolae Badea nu * Dinamo are de platit peste 10.000 de euro

Articol de Viorel Tudorache - Publicat joi, 13 octombrie 2022, 15:49 / Actualizat joi, 13 octombrie 2022 15:56Steliano Filip (28 de ani), fostul fundas stanga al lui Dinamo, a solicitat sa-i fie platita suma de 14.000 de euro, echivalentul a doua salarii restante din perioada in care a activat pentru clubul alb-rosu. "Cainii" l-au refuzat.Steliano Filip s-a despartit de Dinamo in luna iulie, la un an si jumatate dupa ce revenise la clubul alb-rosu.In momentul in care a batut palma cu ... citeste toata stirea