Pe teren mic, tricolorii chiar sunt zmei! * Nationala de minifotbal a Romaniei a castigat la scor de maidan "optimea" de la EURO cu Portugalia

Articol de GSP - Publicat miercuri, 08 iunie 2022, 20:48 / Actualizat miercuri, 08 iunie 2022 21:49Romania a invins Portugalia, scor 7-0, in optimile de finala ale Campionatului European de Minifotbal si s-a calificat in "sferturile" competitiei. Acolo, "tricolorii" o asteapta pe invingatoarea dintre Anglia si Cehia.Daca la fotbal lucrurile sunt ingrijoratoare, situatia se prezinta complet diferit la nationala Romaniei de minifotbal. Dupa 4 meciuri la Euro 2022, reprezentativa noastra are ... citeste toata stirea