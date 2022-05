Pe ultima turnanta din play-off, Petrolul si-a atins potentialul maxim. Nae Constantin, sincer dupa partida cu Steaua: "Astia suntem, astea ne sunt limitele"

Petrolul si Steaua au remizat, in etapa a 7-a a play-off-ului Ligii 2, pe "Ilie Oana", scor 0-0. Antrenorul liderului campionatului, Nicolae Constantin, a declarat ca este multumit de rezultat, chiar daca ar fi vrut o victorie si cele trei puncte, pentru ca remiza a fost una echitabila in balanta cu cele intamplate pe teren.Nicolae Constantin se astepta la un meci complicat cu Steaua, dar nu a vrut sa discute despre cum au aratat "militarii" in alte partide si cum a aratat la Ploiesti, ... citeste toata stirea