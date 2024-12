Pe urmele lui Jannik Sinner! Joao Fonseca s-a impus in Next Gen ATP Finals: "Stiam ca va fi dificil"

Articol de David Istrate - Publicat luni, 23 decembrie 2024, 10:41 / Actualizat luni, 23 decembrie 2024 10:42Joao Fonseca (18 ani, 145 ATP) este castigatorul din acest an al Next Gen ATP Finals, competitie desfasurata in Jeddah, Arabia Saudita. In finala, brazilianul s-a impus cu 3-1 (2-4, 4-3 (8), 4-0, 4-2) in fata lui Learner Tien (19 ani, 122 ATP).Ultimul turneu important al anului a avut loc in Jeddah, Arabia Saudita, in perioada 18-22 decembrie. La Next Gen ATP Finals au participat cei ... citește toată știrea