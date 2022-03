Peluza Nord, ultimatum pentru jucatorii de la FCSB: "Asta sa faca domnul Tanase si cei care se simt cu musca pe caciula"

Articol de GSP - Publicat miercuri, 09 martie 2022, 14:35 / Actualizat miercuri, 09 martie 2022 15:52Dupa protestul de la meciul cu FC Voluntari, fanii celor de la FCSB le dau un ultimatum jucatorilor.Intre jucatorii si fanii de la FCSB continua sa existe o ruptura. Aproximativ 1.000 de fani au fost prezenti in peluza la disputa de pe Arena Nationala. In semn de protest fata de modul in care Gigi Becali conduce echipa si fata de rezultatele slabe din perioada recenta, ultrasii FCSB au ... citeste toata stirea