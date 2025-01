Pentru a doua oara in cariera, Emanuel Gyenes a castigat Raliul Dakar la clasa fara asistenta tehnica * Daniel Sanders a triumfat la clasa Moto

Articol de David Istrate - Publicat vineri, 17 ianuarie 2025, 14:45 / Actualizat vineri, 17 ianuarie 2025 14:56Emanuel Gyenes (40 de ani) a castigat Raliul Dakar la clasa Original by Motul, dedicata pilotilor fara asistenta tehnica. Este pentru a doua oara in cariera cand castiga raliul la aceasta clasa, el avand in palmares si doua titluri la clasa Maraton.Vineri, 17 ianuarie, s-a desfasurat ultima etapa a Raliului Dakar (Arabia Saudita), care a consemnat o performanta remarcabila reusita ... citește toată știrea