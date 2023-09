Articol de Sergiu Alexandru - Publicat marti, 05 septembrie 2023, 10:26 / Actualizat marti, 05 septembrie 2023 11:25Sorana Cirstea (33 de ani, 30 WTA) va juca la noapte pentru un loc in semifinalele US Open, urmand sa o infrunte pe Karolina Muchova (Cehia, 27 de ani, 10 WTA).Meciul Sorana Cirstea - Karolina Muchova va avea loc miercuri, de la ora Romaniei 02:00. Va fi liveTEXT pe GSP.ro si in direct pe EurosportSorana Cirstea e in fata unui moment istoric in cariera ei. Sportiva din ... citeste toata stirea