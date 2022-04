Pentru ce mai lupta Dinamo in play-out + Cu cine ar da acum baraj pentru ramanerea in Liga 1

Articol de GSP - Publicat vineri, 15 aprilie 2022, 22:55 / Actualizat vineri, 15 aprilie 2022 23:27CS Mioveni - Dinamo 2-0 | Dupa esecul din aceasta seara, "cainii" sunt matematic la baraj.Pe locul 8 in play-out cu 13 puncte inaintea ultimelor 4 etape, Dinamo nu mai are nicio sansa sa scape de zona rosie a clasamentului.CS Mioveni - DinamoCu ochii in lacrimi, Filip si-a anuntat plecarea de la Dinamo: "Mi-e rusine! M-am saturat, ma simt penibil"Dinamo, matematic la barajDinamo are 12 ... citeste toata stirea