Pentru cine a venit Marius Croitoru la FCSB - FC Botosani? Tehnicianul lui FC Arges, surprins in loja pe Arena Nationala

Articol de GSP - Publicat marti, 20 decembrie 2022, 12:21 / Actualizat marti, 20 decembrie 2022 12:22Marius Croitoru, antrenorul lui FC Arges, si-a facut aparitia pe Arena Nationala la duelul de luni seara dintre FCSB si FC Botosani, incheiat 1-0. Tehnicianul se afla in gratiile ambelor cluburi, insa o noua experienta in Superliga e exclusa in acest sezon.Croitoru este din octombrie antrenorul celor de la FC Arges. In acte, el nu mai poate fi A1 la nicio alta echipa in acest sezon, pentru ... citeste toata stirea