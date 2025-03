Performanta de exceptie pentru sabrerii romani din State * Radu Nitu - vicecampion NCAA, Vlad Covaliu - locul al treilea

Articol de Oana Dusmanescu - Publicat sambata, 22 martie 2025, 12:25 / Actualizat sambata, 22 martie 2025 13:03Radu Nitu (20 de ani, Universitatea Notre Dame) a cucerit titlul de vicecampion universitar al Statelor Unite ale Americii, in timp ce Vlad Covaliu (19 ani, St. John's) a urcat pe treapta a treia a podiumului NCAA.Sistemul in care se acorda medaliile in campionatul universitar de peste Ocean este diferit de o etapa de Cupa Mondiala sau de un Grand Prix.In locul tabloului de 64 ... citește toată știrea