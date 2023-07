Articol de Razvan Lutac - Publicat sambata, 29 iulie 2023, 11:45 / Actualizat sambata, 29 iulie 2023 12:10Alin Savlovschi a obtinut medalia de aur la FOTE 2023 - Maribor in cursa de 2.000 de metri obstacole.Alin Savlovschi din Chilia Veche, care va implini 17 ani in luna august, a condus autoritar finala si a castigat cursa. El a devenit campion in ciuda dificultatilor pe care le-a avut de-a lungul carierei.In 2022, Alin Savlovschi a impresionat iubitorii de sport prin povestea sa, ... citeste toata stirea