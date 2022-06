Performanta lui Popovici a facut inconjurul planetei: "Tocmai l-am auzit spunand asta! Nu e asa, David!" + "Toate recordurile sunt in pericol"

Articol de GSP - Publicat luni, 20 iunie 2022, 20:20 / Actualizat luni, 20 iunie 2022 23:17David Popovici (17 ani) este campion mondial in proba de 200 de metri liber! A devenit primul inotator din istoria Romaniei care ia aurul la o astfel de competitie! Performanta lui a facut inconjurul lumii.Kyle Sockwell, fost inotator american, in prezent comentator si analist in sfera natatiei, a scris la superlativ despre Popovici: "Sper ca realizati cat de distractiv va fi inotul mondial in anii ... citeste toata stirea