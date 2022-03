Performanta uriasa reusita de Sorana Cirstea inaintea meciului cu Simona * E a treia romanca din istorie care izbuteste asta + miza uriasa a meciului cu Halep

Articol de GSP - Publicat luni, 14 martie 2022, 12:41 / Actualizat luni, 14 martie 2022 12:58Sorana Cirstea (31 de ani, locul 27 WTA) s-a calificat in optimile turneului de la Indian Wells, dupa 5-7, 6-1, 6-0 cu rusoaica Anna Kalinskaya (23 de ani, 90 WTA). In faza urmatoare, Sorana va da piept cu Simona Halep.Cu aceasta victorie, Sorana se califica in premiera in optimile turneului american si bifeaza o performanta uriasa, fiind a treia romanca din istorie care reuseste acest lucru. ... citeste toata stirea