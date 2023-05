Articol de Vlad Rosu - Publicat luni, 22 mai 2023, 09:58 / Actualizat luni, 22 mai 2023 10:09Dupa ce a cucerit al doilea titlu de campioana din istorie, Farul Constanta si-a asigurat prezenta in preliminariile UEFA Champions League. Campioana Romaniei va avea insa un trafeu infernal in drumul spre grupele Ligii.Cu un coeficient de doar 4.100, trupa antrenata de Gheorghe Hagi (58 de ani) nu va fi cap de serie nici macar in primul tur preliminar al Ligii Campionilor. Tragerea la sorti pentru ... citeste toata stirea