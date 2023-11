Articol de Vlad Rosu - Publicat miercuri, 15 noiembrie 2023, 16:32 / Actualizat miercuri, 15 noiembrie 2023 16:39Petr Cech (41 de ani), fostul jucator de la Chelsea si Arsenal, este noul portar al celor de la Belfast Giants, campioana en titre a Marii Britanii la hochei pe gheata. Cehul a fost adus sub forma de imprumut de la Oxford City Stars, echipa din liga secunda britanica, pana la finalul sezonului in curs.Petr Cech s-a retras din fotbalul profesionist in anul 2019 si a devenit ... citeste toata stirea