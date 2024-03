Petre Badea, reconfirmat ca presedinte al AJF! La Tulcea se doreste o echipa macar de Liga 3, iar Gabriel Bodescu a avut o propunere socanta: "Gasiti un teren si noi, FRF, va construim stadionul!"

Petre Badea ramane pentru cel putin inca patru ani conducatorul fotbalului in judetul Tulcea.La finalul saptamanii trecute, sambata, 9 martie 2024, in cadrul Asociatiei Judetene de Fotbal Tulcea a avut loc Adunarea Generala Ordinara, la Sala Dobrogea a Consiliului Judetean Tulcea, in care a fost reales in functia de presedinte Petre Badea, pentru al doilea mandat consecutiv.Petre Badea, reales ca presedinte al AJF TulceaCei 21 de membri prezenti la sedinta, din cei 25 afiliati, l-au ales in ... citește toată știrea