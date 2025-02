Petre Branisteanu, unul dintre cei mai mari baschetbalisti ai Romaniei, internat in stare critica la Spitalul Universitar

Articol de Marius Margarit - Publicat joi, 27 februarie 2025, 15:24 / Actualizat joi, 27 februarie 2025 15:46Petre Branisteanu (66 de ani), baschetbalist emblema al echipei Steaua Bucuresti si al nationalei Romaniei, este in stare grava la Spitalul Universitar din Bucuresti. Anuntul a fost facut de Federatia de baschet.Petre Branisteanu, una dintre legendele baschetului romanesc, are grave probleme de sanatate, el fiind internat in stare critica la Spitalul Universitar.Clubul Steaua si ... citește toată știrea