Petre Grigoras este dezamagit ca Gica Hagi nu l-a cautat pentru a-l ajuta la Farul: "Poate ca n-am fost atat de important"

Articol de Alexandru Tomutiu - Publicat miercuri, 14 februarie 2024, 10:31 / Actualizat miercuri, 14 februarie 2024 11:58Petre Grigoras (59 de ani), care antreneaza in acest moment la Axiopolis Cernavoda, in Liga a 3-a, este dezamagit ca nu a fost chemat de Gica Hagi (59 de ani) sa puna umarul in proiectul celor de la Farul.In cariera de jucator, Petre Grigoras a evoluat pentru Farul in 3 perioade diferite: 1990-1992, 1994-1995 si 1996-1999. Sfarsitul ultimei perioade petrecute la Farul a ... citește toată știrea