Petre Grigoras, o voce care mai conteaza in fotbal! La un pas sa duca Axiopolis Cernavoda, din Liga 4, in grupele Cupei Romaniei. Meci fabulos cu Minaur Baia Mare, cu noua goluri: "Mahnit de rezultat, mandru de atitudine"

Petre Grigoras si Axiopolis Cernavoda au fost la un pas de o performata fabuloasa: calificarea in grupele Cupei Romaniei. Echipa din Liga 4, Axiopolis Cernavoda a fost invinsa doar in reprizele aditionale de Minaur Baia Mare, club din Liga 2, scor 5-4, dupa 4-4 la finalul primelor 90 de minute.Axiopolis Cernavoda a ajuns in play-off-ul Cupei Romaniei in urma unui succes contra Unirii Constanta (Liga 2), scor 3-1, in Turul 3. Pana atunci, in Faza Regionala a obtinut doua victorii in grupa, 12-0 ... citeste toata stirea