Petrila a explicat cearta cu Boupendza de la penalty * Cum s-a stabilit cine va executa

Articol de Maria Olteanu - Publicat duminica, 10 noiembrie 2024, 00:02 / Actualizat duminica, 10 noiembrie 2024 00:57Rapid s-a impus in aceasta seara, pe teren propriu, scor 2-0, cu UTA Arad, in etapa a 16-a din Superliga. Claudiu Petrila (24 de ani), jucatorul gazdelor, si-ar fi dorit sa execute penalty-ul obtinut de Boupendza, dar l-a lasat pana la urma pe colegul sau, care a transformat cu mari emotii lovitura de la 11 metri.Alexandru Pascanu a deschis scorul in Giulesti, in minutul 48, ... citește toată știrea