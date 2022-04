Petrolul a castigat amicalul cu Dinamo Kiev U19, dupa ce a fost condusa la pauza. Silviu Pana a revenit pe teren dupa accidentarea suferita in iarna

Petrolul a castigat la limita, cu scorul de 2-1, meciul amical disputat astazi, pe stadionul "Ilie Oana", cu echipa U19 a clubului Dinamo Kiev, aflata in Romania de o perioada, dupa razboiul pornit de Putin in Ucraina.Nicolae Constantin a folosit in acest test jucatorii care au prins mai putine minute sau chiar deloc in partidele oficiale disputate in acest an. In fata adversarului eliminat saptamana trecuta din optimile de finala ale UEFA Youth League, 1-2 pe noul stadion Rapid cu Sporting ... citeste toata stirea