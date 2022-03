Petrolul a desconsiderat Unirea Constanta, a luat doua goluri si a castigat la limita, cu ceva emotii pe final. Nocturna putea avantaja echipa ploiesteana si la Buftea

Petrolul s-a impus cu scorul de 3-2 in meciul din deplasare cu Unirea Constanta, desfasurat la Buftea, in deschiderea etapei a 19-a a Ligii 2, ultima a sezonului regular.Liderul Ligii 2 a fost condus, a preluat conducerea, a fost egalat si a revenit din nou in avantaj, intr-un meci in care a ratat o sumedenie de ocazii si a dat senzatia ca ar putea sa marcheze oricand cu un gol mai mult decat adversarul, insa a si trait pe final cu emotii, dupa ce a preferat sa apere avantajul minim luat pe ... citeste toata stirea