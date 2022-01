Petrolul a inceput cantonamentul din Antalya cu 25 de jucatori. Marian Huja a ramas si el la Ploiesti | VIDEO cu prima zi petrecuta de liderul Ligii 2 in Turcia

Petrolul a inceput de ieri, 30 ianuarie 2022, cantonamentul din Turcia, in Antalya, unde este cazata la Grand Park Lara, cu un lot format din 25 de jucatori, printre care patru sunt nou-veniti.In afara de Silviu Pana, accidentat, si Sory Diarra, fara viza pe pasaportul care expira in curand, liderul Ligii 2 nu il are la dispozitie nici pe fundasul Marian Huja, care a ramas la Ploiesti sa efectueze teste medicale suplimentare dupa ce a acuzat probleme, informeaza clubul prezidat de Costel Lazar. ... citeste toata stirea