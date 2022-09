Petrolul, aproape de o mutare importanta! Conditia lui Costel Lazar: "Sa-si prezinte scuze!"

Articol de Vlad Rosu - Publicat luni, 05 septembrie 2022, 12:48 / Actualizat luni, 05 septembrie 2022 13:03Costel Lazar, presedintele clubului Petrolul Ploiesti, a anuntat ca atacantul malian Sory Diarra, jucator care a avut o contributie substantiala la revenirea formatiei prahovene in Liga 1, dupa o pauza de 6 ani, este aproape de a reveni la "galben-albastri".Atacantul a fugit in aceasta vara de la echipa, incercand un transfer in Bulgaria, la EsSKA 1948, dar, fiindca este sub contract ... citeste toata stirea