Petrolul, demonstratie de forta in primul test din Turcia. Liderul Ligii 2 a trecut la pas de SKA Rostov

Petrolul a putut organiza sambata, 5 februarie, primul meci amical din cantonamentul pe care il desfasoara in Turcia, dupa ce confruntarea cu Radnik Surdulica a fost oprita dupa numai cateva minute, din cauza conditiilor meteo. De aceasta data, ploiestenii au intalnit SKA Rostov.Petrolul a trecut cu 5-1 de SKA RostovSKA Rostov evolueaza in liga a treia din Rusia, iar Petrolul nu a avut deloc probleme. A castigat la scor, cu 5-1, desi in minutul 15 era 1-1. Liderul Ligii 2 a deschis repede ... citeste toata stirea