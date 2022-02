Petrolul ia si ea un jucator plecat cu scandal de la Gaz Metan! Razvan Horj s-a alaturat lotului echipei ploiestene si ridica numarul fundasilor centrali pe care ii are la dispozitie Nae Constantin

Petrolul profita si ea de haosul de la Gaz Metan Medias si si-a luat unul dintre jucatorii plecati la inceputul saptamanii trecute de la echipa din Liga 1 aflata intr-o situatie financiara extrem de dificila. Fundasul Razvan Horj (26 de ani) s-a alaturat ieri, 21 februarie, trupei ploiestene si urmeaza sa semneze contractul.Liderul Ligii 2 surprinde insa cu aceasta noua mutare, ajungand la un numar important de fundasi pe care ii are in lot, doar in aceasta iarna aducand inca patru, pe Mihai ... citeste toata stirea