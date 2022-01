Petrolul, in negocieri avansate cu un jucator plecat de la Academica Clinceni

Petrolul a facut doua achizitii pana in acest moment, in aceasta campanie de transferuri de iarna, si este pe punctul de a o perfecta si pe a treia. Fundasul bulgar Georgi Pashov (31 de ani) este in negocieri avansate cu echipa ploiesteana, anunta Ziarul Prahova.Pana acum, liderul Ligii 2 a semnat cu fundasul stanga Mihai Velisar, readus definitiv de la Gaz Metan Medias, si cu mijlocasul stanga Dragos Gheorghe, adus sub forma de imprumut de la Astra. Georgi Pashov, in negocieri avansate cu ... citeste toata stirea