Petrolul incepe play-off-ul contra celui mai dificil adversar in lupta pentru promovare: "U" Cluj. Nae Constantin, despre programul echipei sale

Echipele calificate in play-off-ul Ligii 2 si-au aflat astazi, 14 martie, programul din acest turneu de promovare.Prima etapa este programata imediat, la finalul acestei saptamani, iar prima etapa intermediara are loc in data de 6 aprilie, in runda a treia. In retur va fi o alta etapa intermediara, in data de 4 mai, cand se joaca etapa a 8-a. Ultima runda a play-off-ului este stabilita pentru data de 14 mai.Petrolul, debut greu in play-off, acasa cu "U" ClujLiderul clasamentului, Petrolul ... citeste toata stirea