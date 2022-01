Petrolul isi cunoaste trei dintre cei patru adversari pe care ii va intalni in amicalele din Turcia. "Lupii" au trei jucatori care se resimt dupa testul cu Astra

Petrolul a optat sa mearga in cantonament in Turcia in aceasta iarna, chiar daca la inceputul pregatirii nu era sigura de prezenta in acest stagiu, din cauza incertitudinii generate de coronavirus. Echipa ploiesteana va pleca spre Antalya de duminica, 30 ianuarie, si va ramane acolo pana la data de 11 februarie.In acest stagiu din Lara, "lupii" vor disputa patru meciuri amicale, trei dintre adversarii pe care ii vor intalni fiind stabiliti deja.Trei dintre cei patru adversari pe care Petrolul ... citeste toata stirea