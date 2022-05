Petrolul, mutari pentru viitor dupa promovarea in Liga 1. Campioana Ligii 2, contracte de profesionisti pentru tineri de perspectiva

Petrolul a facut doua mutari pentru viitor dupa promovarea in Liga 1. Campioana Ligii 2 a anuntat, joi, 26 mai, faptul ca doi tineri, de la echipele "under", au semnat contracte de profesionisti. Juan Patrascu (18 ani, foto principal) si Sebastian Guiu (16 ani, foto articol) au parafat intelegeri cu "lupii galbeni".Petrolul, mutari pentru viitor: Juan Patrascu si Sebastian Guiu au primit contracte de profesionistiPatrascu, fundas central, s-a nascut in Spania si evolueaza pentru grupele ... citeste toata stirea