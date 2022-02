Petrolul nu se lasa mai prejos si a mai facut doua transferuri: un mijlocas din Liga 1 si un fundas strain. Echipa ploiesteana a ratat primul amical din Turcia, insa l-a recastigat pe Huja

Petrolul nu se lasa mai prejos decat echipele pe care le va avea adversare in play-off-ul de promovare in Liga 1 si a mai facut doua transferuri. In Turcia, acolo unde ploiestenii efectueaza cantonamentul de iarna, au ajuns mijlocasul Marius Cioiu (22 de ani) si fundasul bosniac Vedran Vrhovac (23 de ani).Marius Cioiu si Vedran Vrhovac au semnat cu Petrolul!Marius Cioiu s-a intors, astfel, in Liga 2, dupa numai jumatate de an petrecut in Liga 1. El a ajuns la Academica Clinceni vara trecuta, ... citeste toata stirea