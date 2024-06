Petrolul Ploiesti, aproape de transferul unui fost atacant de la FCSB! Varful se antreneaza alaturi de "lupii galbeni"

Articol de Emanoil Ursache - Publicat marti, 18 iunie 2024, 17:29 / Actualizat marti, 18 iunie 2024 18:10Alexandru Tudorie (28 ani) este foarte aproape de a semna cu Petrolul Ploiesti, formatie ce a intrat in "era turca", odata cu venirea investitorilor din "Esara Semilunei" si a tehnicianului Mehmet Topal.In urma cu doar cateva saptamani, acesta era propus la Dinamo, asa cum anuntase in exclusivitate GSP. In acel moment, acesta i-a pus pe "hold" pe sefii dinamovisti, asteptand o oferta din ... citește toată știrea