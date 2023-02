Petrolul Ploiesti si-a gasit antrenor! Maine va semna contractul cu "lupii galbeni" + Prima reactie a tehnicianului: "Nu am stat sa ma gandesc"

Articol de Eduard Apostol, Vlad Rosu - Publicat marti, 07 februarie 2023, 14:57 / Actualizat marti, 07 februarie 2023 16:03Florin Pirvu (47 de ani) va fi noul antrenor al celor de la Petrolul Ploiesti, dupa ce Nae Constantin si-a dat demisia, in urma infrangerii usturatoare de la Botosani, scor 0-5.Tehnicianul care a activat ultima data in China, la echipa U19 a celor de la Henan Songshan Longmen, se afla in negocieri cu gruparea de pe "Ilie Oana", anunta ProSport.UPDATE, ora 15:35: ... citeste toata stirea