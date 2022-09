Petrolul si-a luat portar cotat la 600.000 de euro

Articol de GSP - Publicat joi, 15 septembrie 2022, 13:30 / Actualizat joi, 15 septembrie 2022 13:39Petrolul Ploiesti, ocupanta pozitiei a patra in SuperLiga, l-a transferat pe Andreas Leitner (28 de ani), un portar cu 213 aparitii in Osterreich Bundesliga (Bundesliga Austriaca)."Lupii galbeni" au anuntat, pe site-ul oficial al clubului, transferul portarului austriac Andreas Leitner, in varsta de 28 de ani: "Formatia noastra continua sa-si consolideze lotul de jucatori, ultimul venit in ... citeste toata stirea