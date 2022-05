Petrolul si Steaua au dat-o la pace pe un "Ilie Oana" aproape plin! Ploiestenii au terminat meciul in inferioritate numerica

Meciul dintre Petrolul si Steaua din etapa a 7-a a play-off-ului Ligii 2 s-a incheiat fara gol marcat, scor 0-0, pe un stadion "Ilie Oana" aproape plin.Fotbal spectaculos s-a jucat doar in prima repriza, cand ambele echipe au avut cate o mare ocazie. Petrolul ar fi trebuit sa ramana in inferioritate din minutul 21, cand Raul Avram a faultat violent in afara careului, decizia centralului fiind sa-i dea doar cartonas galben, considerand ca Pirvulescu trecuse deja in pozitia de ultim jucator, iar ... citeste toata stirea