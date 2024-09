Petrolul transfera un international * Fundasul din Ligue 2 face vizita medicala

Articol de Tudor Belivaca - Publicat marti, 17 septembrie 2024, 16:49 / Actualizat marti, 17 septembrie 2024 17:05Petrolul Ploiesti este aproape de a oficializa transferul lui Yohan Roche (27 de ani), fundas central francez, care reprezinta Beninul la nivel international.Stoperul francez are si cetatenie franceza si a evoluat in Ligue 2, esalonul secund din Franta.Yohan Roche va veni azi in RomaniaYohan Roche va ateriza astazi in Romania pentru a face vizita medicala. Daca testul ... citește toată știrea