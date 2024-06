Philip Otele pleaca de la CFR Cluj * Ardelenii incaseaza o suma importanta

Articol de Alexandru Tomutiu - Publicat duminica, 23 iunie 2024, 09:13 / Actualizat duminica, 23 iunie 2024 09:59Philip Otele (25 de ani) pleaca de la CFR Cluj. Extrema stanga va merge la Al Wahda, echipa care evolueaza in Emiratele Arabe Unite.Philip Otele o paraseste pe CFR Cluj dupa un singur sezon petrecut in visiniu. Acesta a avut un an foarte bun, in care a inscris 18 goluri si a reusit 8 pase decisive in competitia interna, unde a fost principalul marcator, la egalitate cu Florinel ... citește toată știrea