Pierde barajul, se desparte de Dinamo: "Devin liber de contract"

Articol de Eduard Apostol - Publicat joi, 28 aprilie 2022, 18:58 / Actualizat joi, 28 aprilie 2022 19:02Razvan Patriche, stoperul lui Dinamo, implineste vineri 36 de ani. A doua zi, sambata, de la 12:30, va evolua contra echipei la care a fost capitan, Academica Clinceni. Fundasul sosit in aceasta iarna de la formatia ilfoveana va deveni liber de contract la finalul sezonului, daca Dinamo va pierde barajul pentru ramanerea in prima liga.Laudat in mai multe randuri de fostul antrenor, ... citeste toata stirea