Pierde Romania inca un talent? Cine e romanul convocat la nationala U15 a Germaniei

Articol de GSP - Publicat miercuri, 09 martie 2022, 12:23 / Actualizat miercuri, 09 martie 2022 12:37Romanul Sebastian Spulber, in varsta de 15 ani, a fost convocat la nationala U15 a "Die Mannschaft". Pustiul traieste de un an in Germania, unde evolueaza ca atacant pentru juniorii celor de la Dinamo Berlin.Crescut la academia Prosport Focsani, Sebastian Spulber a ajuns in Germania in 2021. La un an distanta, dupa ce a evoluat in campionatul de juniori din Regiunea Berlin-Brandeburg, ... citeste toata stirea