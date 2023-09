Articol de Viorel Tudorache, Marius Margarit, Vlad Rosu - Publicat marti, 12 septembrie 2023, 10:56 / Actualizat marti, 12 septembrie 2023 13:06Fundasul dreapta al celor de la CFR Cluj, Cristi Manea (26 de ani), nu va juca in meciul pe care nationala Romaniei il va disputa, marti seara, pe teren propriu, impotriva reprezentativei din Kosovo, in preliminariile EURO 2024.Romania intalneste de la 21:45 Kosovo, pe Arena Nationala, in preliminariile EURO 2024. Partida va fi liveTEXT pe GSP.ro si ... citeste toata stirea