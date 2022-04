Pierdere grea pentru FCSB: "Nu va fi in lot cu Farul"

Articol de GSP - Publicat sambata, 23 aprilie 2022, 16:21 / Actualizat sambata, 23 aprilie 2022 16:34Toni Petrea, antrenorul FCSB, a anuntat ca Paulo Vinicius (37 de ani) nu va fi disponibil nici pentru partida cu Farul. Stoperul brazilian, accidentat, a lipsit ros-albastrilor si in deplasarea de la CFR Cluj (1-0)."Vinicius e in perioada de recuperare, nu face antrenamente cu echipa momentan, nu va fi in lot pentru jocul de la Ovidiu", a declarat Petrea in cadrul conferintei de presa ... citeste toata stirea